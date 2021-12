Topchef afviser ansvar i sag om brændstof til Syrien

Keld Demant har under retssagen fortalt, at han stolede på sine folk, og at han udstikker overordnede regler.

Hanne Rahbæk påpeger, at - selv om de ikke har pligt til det - har virksomheden haft retningslinjer for at sikre overholdelse af regler ved handler.

- Jeg har svært ved at se, hvordan man fra min klients side skal kunne gøre yderligere, siger hun.

Vil frifindes

Efter styrelsens henvendelse fik Keld Demant og tre andre chefer den 6. februar 2017 i en mail fra en juridisk rådgiver at vide, at det trak op til en ny handel.

Rådgiveren henviste til, at produktet med "overvejende sandsynlighed" endte i Syrien. I retten har han fortalt, at det var en henvisning til styrelsens mistanke, og at det ikke skal tages som udtryk for hans eller selskabets konklusion, som netop var en frifindelse.

Han skrev også i mailen, at han mente, at man kunne fortsætte handler ved at indsætte en klausul i kontrakterne.