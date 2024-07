Torben Østergaard-firma taber 720 millioner

Et nyligt offentliggjort regnskab fra den fynske milliardær Torben Østergaards firma Bunker Holding viser et enormt tab, skriver Fyens.dk. Tabet opgøres til omtrent 720 millioner danske kroner.

I regnskabet fremgår det, at tabet er opstået over to år, i forbindelse med lukningen af datterselskabet PSTV Energy DMCC, som transporterede olie i det østlige og vestlige Afrika.

Lukningen af virksomheden har reduceret Bunker Holdings overskud til 12 millioner i det seneste regnskabsår mod 1,2 milliarder året før.

Selskabets egenkapital er i samme periode blevet reduceret fra 3,2 milliarder kroner til 2,5 millarder.

Det var angiveligt dette tab, som Torben Østergaard omtalte, da han i forbindelse med ejerselskabet United Shipping & Trading Company (USTC)'s aflægning af regnskab, fortalte om et "annus horribilis".