Træner om god Brentford-stime: Christian Eriksen har kæmpe betydning

Men så skete der noget, og pointene er væltet ind efter sejre over blandt andre over Chelsea og West Ham.

- Vi har fået alle vores nøglespillere skadesfrie. Vi var inde i en dårlig stime og mødte topholdene, men var uden vores bedste spillere, siger Thomas Frank på et pressemøde.

- Men vi præsterede godt, og det gør vi også nu, hvor det er vendt. Og så er der jo ham den lille med nummer 21 (Christian Eriksen, red.), han gør det også meget godt.

- Jeg er nødt til at tro på, at vi også havde vundet nogle af kampene uden ham, men det er klart, at Christian har en kæmpe betydning. Det skal ikke kun handle om ham. Vi har også vundet nogle kampe, hvor han ikke var med, men selvfølgelig er han en vigtig spiller.

- Han har jo et voldsomt cv

Efter at have skrevet under med Brentford 31. januar fik Eriksen debut 26. februar.

Siden har holdet med ham i startopstillingen taget lutter sejre - Eriksen var ikke med, da Brentford tabte til Leicester 20. marts - og Thomas Frank anerkender, at den danske kreatør har været med til at løfte holdet.

- Han har jo et voldsomt cv. Hans medspillere har set ham præstere på et højt niveau. Han er en yderst behagelig person, og det tror jeg, de andre spillere sætter pris på, men selvfølgelig handler det først og fremmest om fodbolden, hvor han har nogle kvaliteter, som de ikke har prøvet at spille sammen med før, siger Brentford-træneren.

- Hans evne til stort set altid at tage den rigtige beslutning. Hans afleveringer, hans indlæg, hans bolde i dybden. Det er jo på et voldsomt niveau. Den måde, han træner på, er topprofessionel, og det betyder rigtig meget.

- Vi håber på at lave en aftale med ham

Spørgsmålet er så, hvor længe Thomas Frank og de øvrige Brentford-spillere kan nyde Christian Eriksens selskab. Den 30-årige midtbanespiller har i første omgang blot skrevet under på en kontrakt, der gælder til udgangen af sæsonen.

Thomas Frank ser selvsagt gerne, at Eriksen bliver.

- Jeg ser en person, som er glad for at gå på arbejde hver dag. Som er glad for at bidrage. Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at der ikke er nogen kontrakt (efter sæsonen, red.), og at der er andre, der kan komme med bud.

- Vi håber på at lave en aftale med ham, men der bliver ikke besluttet noget før i slutningen af sæsonen. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han overvejer det (at blive, red.) rigtig kraftigt, men vi må se, om det ender med det, siger Frank.