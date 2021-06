Træt af debat på sociale medier: Fynbo tæt på kåring som landets bedste debattør

Drømmer om politisk karriere

Om Maria Georgi Sloth i fremtiden vil blive tilføjet til listen, må tiden vise.

Hun ved for nu blot, at hun vil blive ved med at beskæftige sig med politik, og det formentlig langt fra er sidste gang, hun er at finde til debat foran et kamptørstigt publikum.

- Jeg har ikke et mål eller en position, jeg går efter at opnå. Lige nu nyder jeg bare virkelig en del af at være en del af det ungdomspolitiske miljø.

Der er jo efterhånden tradition for, at mange af deltagerne i DM i debat ender med at sidde inde på Christiansborg. Er det dig om fem-ti år?

- Det tør jeg virkelig ikke sige. Christiansborg er ikke et mål i sig selv, men det er politik generelt, siger Maria Georgi Sloth.