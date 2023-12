Trafikhavn skal omdannes til 400 lejligheder med havudsigt

Der er store planer for byudviklingen i Middelfart, efter at politikerne har sagt god for flere hundrede nye boliger helt ned til Lillebælt.

Det er området på den tidligere trafikhavn, der nu for alvor kan blive til boliger med havgus på terrassen. På de 40.000 kvadratmeter skal der - hvis alt går vel - være omkring 400 lejligheder om ti år.

Et projekt der, ifølge Fyens Stiftstidende, kan løbe op i omkring en milliard kroner. Planerne har været fremme i et par år, men det er først nu, at politikerne endelig har godkendt dem. Nu skal der så udarbejdes lokalplaner, inden private investorer kan involvere sig i projektet.

