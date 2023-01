Tre politikredse deltog i eftersøgning: 85-årig forlod plejehjem uden overtøj

En 85-årig mand gik natten mellem tirsdag og onsdag fra sit plejehjem i Strib uden overtøj.

Det bekymrede politiet i en sådan grad, at betydelige ressourcer blev sat ind for at finde plejehjemsbeboeren.

- Vejret taget i betragtning, så valgte vi at bruge en del ressourcer på at finde ham, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi Bjarne Tykgaard.

I alt tre politikredse var i løbet af natten inddraget i eftersøgningen af den 85-årige mand.

Både Sydøstjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi assisterede Fyns Politi i eftersøgningen, der indebar hjælp fra hundepatruljer og en helikopter.

Gav pote

En fynsk hundepatrulje fandt klokken 4.11 manden ikke så langt fra plejehjemmet på Abelonelundvej.

- Han var kold, men blev hurtigt varmet op og er i god behold, siger vagtchefen.

Dermed gav den store indsats pote.

- Så det var faktisk en rigtig god indsats. Og godt vi fik ham så relativt hurtigt.



Manden var dermed ude i omkring fire timer, inden han blev fundet. For en sikkerhedsskyld blev han sendt forbi OUH til observation.

