For tredje dag i træk: Nye uheld på Fynske Motorvej 

Weekendens ferietrafik tværs over Fyn har været præget af flere uheld. Søndag er den gal igen.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Det første uheld er sket ved Nørre Aaby i retning mod Sjælland, hvor tre biler er involveret i et harmonikasammenstød.

I den modsatte retning mod Jylland er en bil og en lastbil kørt sammen ved Aarup.

Politi og redning er på stedet, og bilister må forvente kø.

Vejdirektoratet oplyser, at det ene uheld er sket mellem Vissenbjerg og rasteplads Ålsbo Nord kort efter tilkørsel 55 i retning mod Jylland.

Her er højre spor spærret, og uheldet skaber i øjeblikket kødannelse. Bilister må forvente op mod en halv times forlænget rejsetid.

I modsatte retning oplyser Vejdirektoratet, at uheldet er sket i nødsporet mellem Nørre Aaby og Ejby. Uheldet spærrer det højre spor, og politi og redning er på stedet.

For at undgå bilkøerne, opfordrer Fyns Politi til, at bilister finder alternative ruter over Fyn.

- Skal du mod Jylland, så kør af ved afkørsel 55 og på igen ved 56. Skal du mod Sjælland, så kør af ved afkørsel 57 og på igen ved 56, skriver Fyns Politi på Twitter.

Tredje dag med uheld

Weekenden i uge 30 er nogle af sommerens helt store rejsedage, og Vejdirektoratet havde på forhånd advaret mod tæt trafik og mange bilister.

Med søndagens to uheld på Fynske Motorvej er det tredje dag i træk, at der sker uheld på strækningen over Fyn.

Lørdag skete der to uheld ved Aarup, som resulterede i kø. Her var seks biler involveret i sammenstødene.

Fredag formiddag kunne Fyns Politi oplyse, at der havde været to uheld på Fynske Motorvej mellem Nørre Aaby og Aarup - et i hver retning.

Samme formiddag var fire biler involveret i et uheld ved Ejby i retning mod Jylland. Kun en time senere var tre biler involveret i et uheld ved Odense SV.

Endelig skete der også et uheld på Svendborgmotorvejen nord for Årslev i retning mod Odense, hvor en bil med trailer trillede rundt og endte på taget i et solouheld.

Følg trafiksituationen her: