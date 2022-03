Tricktyve varetægtsfængslet: Snød sig til at stjæle kvindes pung

To rumænske mænd er lørdag formiddag blevet varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Odense.

De to mænd blev fredag anholdt efter et tricktyveri, hvor de snød sig til at stjæle en pung og forsøge at hæve fra det stjålne dankort.

- De tricker sig til en tegnebog fra en dame i Middelfart, fortæller Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.