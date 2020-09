Trods corona: Fynsk møbelfabrik ansætter og udvider

De har travlt på møbelfabrikken Carl Hansen & Søn i Gelsted, og det har de haft siden marts, hvor coronakrisen ramte.

- Det er gået meget kraftigt frem, siger Knud Erik Hansen, som er ejer af den vestfynske virksomhed.

Mens store dele af erhvervslivet fortsat er udfordret af coronaudbruddet, sælger fabrikken designermøbler i stor stil.

- Jeg tror, det er, fordi folk ikke kan komme ud at rejse. Så har de siddet og kigget på den gamle sofa eller det gamle spisebord og tænkt, at nu skal der altså gøres noget andet, siger Knud Erik Hansen.

Øget møbelsalg

Et af de steder, der forhandler de fynske møbler er Bolighuset Lindegaard Poulsen i Odense. Her har de også mærket en markant fremgang i møbelsalget som følge af coronakrisen.

- Vores kundestrøm har været øget, og vi kunne tydeligt se, at der var gang i renoveringer i hjemmet, siger Søren Lindegaard Poulsen, som er medejer af Bolighuset Lindegaard Poulsen.

Ifølge medejeren er det primært de private kunder, der har haft pengene oppe af lommen.

Carl Hansen & Søn laver blandt andet de berømte Wegner-stole.

- Vi startede foråret med fokus på udemiljøet, og så henover sommeren og ind i eftersommeren er det helt klart indendørssegmentet, og nu starter lyssæsonen. Så får vi nok også et fokus der, siger Søren Lindegaard Poulsen.

Betydelig tilbagegang for erhvervskunder

Også hos brancheforeningen har de oplevet den øgede interesse, danskerne har fået i at opgradere møblementet.

- Efter en kortvarig nedgang i perioden, hvor Danmark blev lukket ned, har vi set en positiv udvikling i salget af møbler til private forbrugere, siger Nils Knudsen, som er formand i Træ- og Møbelindustrien.

Han forventer, at salget til private vil fortsætte med at stige, mens det til gengæld ser mere skidt ud med salget til erhvervskunder.

- Her har vi set en betydelig tilbagegang, der primært er drevet af, at hoteller, restauranter og erhvervsvirksomheder køber væsentligt mindre ind, siger Nils Knudsen.

En mærkelig krise

Ifølge cheføkonom i Nordea, Jan Størup Nielsen, kan noget af forklaringen på fremgangen findes i årsagen til krisen.

- Det er en meget mærkelig krise. Stik modsat finanskrisen ser vi, at husholdningerne er villige til at bruge penge og faktisk også købe dyrere varer, siger Jan Størup Nielsen.

Helt konkret tror han især, at forklaringen ligger i et markant mere sikkert boligmarked, hvis man sammenligner med finanskrisen.

- Noget af forklaringen er udviklingen på boligmarkedet. Under finanskrisen var der mange boligejere, der kom i uføre. Det er stik modsat denne gang, hvor der bliver solgt masser af boliger, og priserne stiger, siger økonomen.

Han tror på, at det gode møbelsalg vil fortsætte, hvis der kommer mere styr på smittespredningen.

- Nu begynder vi igen at indføre restriktioner, og det er noget af det, der virkelig kan ødelægge det her opsving, hvis vi igen bliver bekymrede, og det bliver svært at handle i butikker. Men hvis vi kan undgå en grim situation som i foråret, tror jeg, det vil fortsætte, siger Jan Størup Nielsen.