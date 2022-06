Trods turbulent år: Fynsk bunkerkoncern skovler penge ind

Ruslands invasion af Ukraine betydet, at koncernen har lukket adskillige kontorer og afsluttet handel med og i Rusland, oplyses det.

I december 2021 blev Bunker Holding og datterselskabet Dan-Bunkering dømt for uagtsomt at have overtrådt EU's sanktioner mod Syrien.

- En alvorlig sag, som har været opslidende og krævende både ressourcemæssigt og økonomisk. Hele organisationen har taget ved lære af sagen, og Bunker Holding har styrket sine compliance- og sanktionssystemer yderligere, hedder det i regnskabsmeddelelsen.

Koncernens tankrederi var ramt af lave fragtrater og sluttede trods stigende omsætning med et underskud på 33 millioner kroner før skat.

Selskabet Unit IT med seks kontorer fik et overskud på 22 millioner kroner, mens Selected Car Leasing, Danmarks største leasingselskab indenfor luksus- og sportssegmentet, satte rekord med et overskud på 20 millioner kroner før skat.