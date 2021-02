Trodser corona: Brødre udnytter nedlukning til at ombygge familiehotel

Den fynske hotel- og restaurationsbranche bløder - ligesom i resten af landet - efter måneders coronanedlukning. Indtjeningen er styrkdykket, så måske er det ikke det bedste tidspunkt at investere i dyre ombygninger og nye tiltag.

Men det er præcis, hvad de to brødre Simon og Morten Frandsen har valgt at gøre på deres hotel på Vestfyn. Lige nu er de i fuld gang med at bygge ny reception og modernisere flere værelser på det familieejede hotel Fjelsted Skov for at sikre sig til tiden efter corona.

Vi satser på at stå endnu stærkere, når vi åbner igen Simon Frandsen, Hotelejer, Fjelsted Skov

- Vi satser på at stå endnu stærkere, når vi åbner igen. Man kan jo vælge at trække sig lidt tilbage og være lidt passiv, eller vi kan komme ud over stepperne og få sat gang i udviklingen, siger Simon Frandsen.

Men selvom der kommer et tidspunkt, hvor hoteller igen kan åbne, så fylder coronaen alligevel en del i ombygningen.

- Det bliver en coronasikret reception. Receptionen ligger tæt på indgangen, så den bygges sådan, at gæster ikke skal gå igennem for eksempel madområdet eller forbi andre gæster, siger Morten Frandsen.

Desuden har de planer om at investere i et solcelleanlæg og anlægge en naturhave med blomster, træer og vandhuller.

Samlet kommer ombygninger, solcelleanlæg og naturhave til at koste en million kroner. Brødrene lægger selv en kvart million, mens de har fået 750.000 kroner fra en corona-omstillingspulje.

Sådan ser visualiseringen af den kommende naturhave ud. Foto: Fjelsted Skov

Tiden efter corona

I efteråret 2020 besluttede et flertal i Folketinget nemlig at oprette en omstillingspulje på 50 millioner kroner, som giver tilskud til virksomheder som har behov for at omstille og tilpasse foretningen efter coronakrisen.

Det var især virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller, der skulle have glæde af puljen.

Og Fjelsted Skov fik altså del i puljen. Blandt andet via hjælp fra Erhvervshus Sydjylland, der har hjulpet med ansøgningen.

- Vi hjælper virksomhederne med at forretningsudvikle og få snakket om, hvordan verden ser ud, når corona har forladt os igen, siger Per Rask Jensen, der er forretningsudvikler i Erhvervshus Sydjylland.

Ifølge Per Rask Jensen er der mange virksomheder, der som Fjelsted Skov, fokuserer på naturen, når coronanedlukningen er forbi.

- Der er rigtig mange virksomheder indenfor turistbranche, som begynder at tænke udeliv meget mere, fortæller forretningsudvikleren.

Brødrene ved ikke, hvornår de åbner igen, men er glade for, at de kan udnytte nedlukningen til noget fornuftigt.

- Det giver jo noget gejst, at vi ikke tænker så meget på corona, nedlukning og vores personale, der er sendt hjem. Så vi får noget gejst tilbage og kan vise, at det her virkelig er noget, vi brænder for, siger Morten Frandsen.