Tysk familie er rykket til Vestfyn: - Det har været som et lys i horisonten

Familien Schnebeck er kørt fra Münster i de nordvestlige Tyskland til Fyn. For første gang i tre måneder kunne tyske turister nemlig krydse grænsen til Danmak.

Derfor kørte mor, far og to børn i syv timer for at komme frem til det sommerhus, de har booket, ved Båring Vig på Vestfyn.

Og de er langt fra de eneste. Ved midnat åbnede grænsen, og mange tyske turister holdt klar i bilerne, og ifølge Feriehusudlejernes Brancheforening vil op imod 19.000 tyske biler krydse grænsen mandag.

- Vi har haft en super tur til grænsen. Og ved grænsen tog det kun fem minutter, så det var perfekt, siger Susanne Schnebeck.

Det er præcis tre måneder siden, at Danmark lukkede grænsen. Derfor har den tyske familie været spændt på, om det ville være muligt at rejse til sommerhuset på Vestfyn.

- Det var med ret kort varsel, det blev besluttet, at vi måtte køre over grænsen. Egentlig har det været lidt som et lys i horisonten, om vi kunne få en ferie eller ej, siger Susanne Schnebeck.

Lokale lettet over, turisterne er tilbage

Selvom tyske turister længe har drømt om igen at komme i sommerhus i Danmark, er dagens grænseåbning ikke kun en glædens dag for vores naboer mod syd. Også de lokale erhvervsdrivende har set frem til igen at betjene tyske turister.

I Brenderup Bageri er de lettet over nu at have sikret en stor del af sommerens omsætning. Op mod syv ud af ti kunder er tyskere, fortæller Anne Elkrog, der er ekspedient i bageriet.

- Det er altid lækkert, når tyskerne kommer, for de køber jo rigtig mange ting og er ikke bange for at prøve noget nyt. Så vi håber, de besøger os, som de plejer, siger Anne Elkrog.

Corona har givet mange overvejelser

Selvom familien Schnebeck har glædet sig til at komme til Danmark, har de brugt meget tid på at overveje, hvad de egentlig skulle gøre. Coronaen er nemlig ikke væk.

- For det første vidste vi ikke, om ferien blev til noget eller ej, hvordan er retningslinjerne eller begrænsningerne her, skal vi benytte mundbind? Der har vi måttet undersøge tingene og finde oplysninger, siger Susanne Schnebeck.

Men forældrene føler sig sikre på Fyn.

- Hvis man bare rejser i lande, som ligner hinanden, og som har de samme lave smittetal. Det er jo tilfældet i Danmark og Tyskland. Her kan man genåbne på en anden måde end hvis man for eksempel rejser til USA, siger Stephan Schnebeck, der ikke ville rejse til hverken Spanien eller Italien lige nu.

Ud over at coronasituationen ligner hinanden i Danmark og Tyskland, så har Danmark også en anden stor fordel i forhold til coronaen, mener familien. Afstanden.

- Der er mere plads og afstand mellem sommerhusene her i Danmark, i forhold til det vi kender fra Tyskland. Og her ved strandene i Danmark er det ikke som på Mallorca eller i Italien, hvor man ligger tæt op og ned ad hinanden, siger Stephan Schnebeck.

