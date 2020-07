Tyveri af håndsprit: Fynbo dømt som den eneste dansker

I april vedtog Folketinget, at straffen for at stjæle håndsprit og værnemidler skulle prioriteres særligt højt.

Siden coronapandemiens udbrud og statsministerens nedlukning af landet, er blot en enkelt person blevet dømt for tyveri af netop værnemidler. Det skriver dr.dk.

Det skete, da en 51-årig mand fra Vestfyn den 10. april brød ind på Middelfart Sygehus gennem en smadret rude. Personalet hørte hans rumsteren og slog alarm 23.12.

Efter at være blevet opdaget, stak manden af, men blev kort efter indhentet af politiets hunde. Den 51-årige blev idømt fire måneders ubetinget fængsel.

Færre håndsprit-tyverier

I alt har politiet modtaget 50 anmeldelser om tyveri af værnemidler og håndsprit siden marts, og selvom kun én er blevet dømt, prioriteres sagerne højt ifølge Rigspolitiet.

Det siger vicepolitiinspektør Søren Enevoldsen fra Nationalt Efterforskningscenter til DR.

- Vi har brugt videoovervågning, fingeraftryk og andre klassiske beviser for at identificere de sigtede, fortæller han.

Samtidig bliver der længere og længere mellem tyverierne, og siden maj har politiet kun fået tre anmeldelser om forsvundne dunke med håndsprit og visirer.