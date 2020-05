Ud med ribber og bomme: Fynsk gymnastiksal udvalgt til stort projekt

Mange kan se dem for sig og måske endda genkalde sig lugten af de gamle gymnastiksale på folkeskolerne. Med slidte, optegnede gulve, ribber langs alle vægge og umulige klatretove hængende ned fra loftet har folkeskoleelever gennem tiden brugt tusindvis af timer i salene, hvoraf størstedelen stammer fra 60'erne og 70'erne.

På Fjeldsted Harndrup Skole kan man nikke genkendende til lige netop den slags gymnastiksal, men det kan snart ændre sig.

Vi har en dejlig idrætssal, som er lys og venlig, men den trænger til en modernisering Else Hansen, skoleleder, Fjeldsted Harndrup Skole

Skolen er nemlig udvalgt til at være med i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder', som Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden skal køre henover de kommende fire år.

- Der er rigtig mange nedslidte sale rundt omkring i Danmark, hvor der er et stort potentiale i forhold til en nytænkt indretning, der både kan komme skolerne, idrætsforeningerne og lokalmiljøet til gode, fortæller Torben Hansen, der er udviklingskonsulent hos Dansk Skoleidræt.

Samlingspunkt i lokalområdet

På Fjeldsted Harndrup Skole, som går fra 0. til 6. klasse, er idrætten et stort fokusområde. Alle elever fra 4. til 6. årgang tilbydes linjeidræt, hvilket betyder, at de foruden den obligatoriske idrætsundervisning har yderligere to timer om ugen, der kan bestå af enten springgymnastik, badminton eller hockey.

Derfor glæder det skoleleder Else Hansen, at de er én af de i alt ti udvalgte skoler i projektet.

- Vi har en dejlig idrætssal, som er lys og venlig, men den trænger til en modernisering, siger hun.

Else Hansen går en tur ind i den gamle sal, der ligesom skolen blev bygget i 1961. De velkendte tykke, blå madrasser står fint op ad bagvæggen under basketkurven, mens der midt i salen er 15 grå borde sat op til skolens 6. klasser, der 18. maj vendte tilbage til undervisningen.

Det er covid-19, der midlertidigt har gjort gymnastiksalen til klasselokale, men tanken med rummet er netop at udnytte det til mere end bare en ramme for idrætsundervisning.

Tanken er, at der bliver ti forskellige løsninger, for de her ti forskellige skoler og lokalsamfund. Og de skal så gerne inspirere de 1600 gymnastiksale, der ligger rundt omkring i landet. Torben Hansen, udviklingschef, Nyborg

- Der kan være andre måder at bruge den på. Måske den kan bruges til åben skole, drama og lokale borgere, der eventuelt vil opbevare idrætsrekvistter. Så vi forsøger med projektet at tænke lidt ud af boksen og indtænke både skolebrug og fritidsbrug, forklarer Else Hansen.

Giver et boost

I 2014 satte den nye skolereform et større fokus på motion i folkeskolen. Idræt blev et eksamensfag, og 45 minutters bevægelse om dagen blev et krav. Men ligesom den 60 år gamle gymnastiksal i Harndrup, findes der landet over mange forældede haller, der ikke ligefrem motiverer til idræt og bevægelse. Netop dét vil man gøre op med i projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.

- Vi vil gerne sikre, at eleverne får de bedst mulige oplevelser med idræt og bevægelse. Den færdige løsning står vi ikke med, den skal vi finde ud af sammen, siger Torben Hansen og forklarer, at hver ansøger skulle krydse af, om der var tale om et lille renoveringsprojekt, et mellemstort moderniseringsprojekt eller et større indgreb.

I projektet vil de tre organisationer være i dialog med brugerne af de ti udvalgte skoler og finde den løsning, der bedst giver mening.

Om projektet Dansk Skoleidræt, Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) er gået sammen i partnerskabsprojektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.

Projektet skal udvikle, realisere og videreformidle konkrete idéer til indretning, om- og tilbygning af gymnastiksale.

Det løber over fire år og forventes afsluttet i 2023.

De første renoveringer forventes at starte i begyndelsen af 2022.

Til hvert af de ti eksempelprojekter i den indledende fælles udviklingsfase, er der afsat 100.000 kr. til arkitektfaglig rådgivning. Heraf skal bygherre bidrage med en egenbetaling på 50.000 kr. Se mere

- Ved nogle kan det være en udbygning eller konkret vedligeholdelse. I stedet for at have ribber langs alle vægge, kan det måske byttes ud med en klatrevæg. Gymnastiksalen kan passes ind i forhold til de elever, der benytter sig af den, siger Torben Hansen.

På Fjeldsted Harndrup Skole tager Else Hansen et kig rundt i salen. Hun glæder sig til at se, hvad der kan komme ud af samarbejdet mellem dem, Middelfart Kommune og de tre organisationer bag projektet. I sidste ende udvælges fem af de ti skoler, og dem vil Else Hansen gerne være i blandt.

- Vi ved, at vores ry og rennomé ikke har noget at gøre med, om vi har en nyrenoveret gymnastiksal, men der er ingen tvivl om, at det vil understøtte pædagogik og trivsel. Det vil give et boost til skolen, siger hun og lukker døren til den gymnastiksal, der inden for fire år måske ser helt anderledes ud.