Udbygning af Fynske Motorvej: 10 kilometer med nedsat hastighed

Fynske Motorvej skal være bedre, og derfor skydes sidste del af arbejdet med stykket mellem Nørre Aaby og Gribsvad i gang.

Og det kommer til at betyde noget for de bilister, som kører på vejen.

Vejdirektoratet oplyser nemlig nu, at selvom man også tidligere har oplevet steder med nedsat hastighed, så skal man for en periode altså finde sig i at skulle køre 80 kilometer i timen på en 10 kilometer lang strækning.

Læs også Observerer trafikken: Kameraer sat op langs Fynske Motorvej

Folkene bag arbejdet har valgt at sætte ind af to omgange på den del af motorvejen, der skal udbygges.

Planen er, at der startes længst mod vest fra Nørre Aaby frem til øst for Gremmeløkke Å, og at man vil være færdig med begge retninger i 2021.

Resten af motorvejsstykket fra Gremmeløkke Å til Gribsvad udbygges derefter i 2022.

Her er strækningen som entreprenøren skal arbejde på de næste år. Her kan man også se, hvad det er, der skal ske på strækningen. Foto: Vejdirektoratet

Ekstra minutter

Om det nye arbejde lyder det fra Vejdirektoratet:

- Vi har siden november 2020 arbejdet på at forlænge de broer, der fører kommunevejene under motorvejen. Det har trafikanterne på motorvejen oplevet som pletvise vejarbejder med en hastighedsnedsættelse til 80 kilometer i timen, siger Mike Boesen, seniorprojektleder i Vejdirektoratet.

- Nu bliver der et 10 kilometer langt vejarbejde, hvor hastigheden er 80 kilometer i timen hele vejen, udtaler han i en pressemeddelelse.

Trafikken på den 10 kilometer lange strækning bliver omlagt, så den kører i to smalle spor.

Læs også Ny opgørelse fra OUH: Her er der flest ulykker på motorvejen

Arbejdet sættes i gang allerede efter påske, og ud fra pejlemærker ved motorvejen, kan man regne med, at det i østgående retning gælder fra rasteplads Lillebælt Syd og kort forbi den tidligere rasteplads Ålsbo Syd.

Og i vestgående retning er arbejdsstrækningen en smule kortere. Der gælder det fra kort før rasteplads Ålsbo Nord frem til rampeanlæg 57 ved Nørre Aaby.

Vejdirektoratet oplyser, at man kan regne med, at motorvejsarbejdet kommer til at koste tre til fire minutter på ruten.