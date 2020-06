Udsolgt fynsk festival rykkes til 2021

Rock Under Broen havde glædet sig til at afholde den udsolgte to-dages festival.

Foreningen bag festivalen håbede, at det kunne lade sig gøre, men de har nu fået besked fra kulturministeriet om, at de må udskyde årets koncerter i Middelfart til næste år.

Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Meldingerne fra kulturministeriet lyder, at de holder fast i forsamlingsforbud på over 500 personer helt frem til 1. september.

- Vi har fulgt med dag for dag siden Coronakrisen begyndte. Vi har bidt negle, men vi har kastet os ind i kampen for at kunne afholde Rock Under Broen i 2020 på trods af enorme udfordringer, men efter meddelelsen fra kulturministeren om at man fastholder 500 personer, tror vi ikke på, at vi må samles 20.000 under broen, siger formand for Rock Under Broen Bent Frandsen i pressemeddelelsen.

Læs også Ny analyse: Sæt hurtigere færger ind mellem Fyn og Als

Koncerterne udskydes til fredag den 11. og lørdag den 12. juni 2021. Det er til stor ærgrelse for formanden.

- Vi er bare så kede af, at folk oplever frustrationer på grund af situationen. Der er intet vi hellere ville end at gøre alle glade. Men vi håber at publikum vil bakke os op i, at vi udskyder Rock Under Broen til 2021 og beholder deres billet fra i år, som så er gældende i 2021, skriver Bent Frandsen.

Skulle man være så uheldig ikke at kunne deltage i 2021, vil der være mulighed for at sætte sin billet til salg på arrangørens billetbørs fra mandag d. 22. juni kl. 15.00 og 14 dage frem.

Rock Under Broen forsøger at fastholde programmet fra 2020, og tilføjer desuden nye navne som de allerede havde indkøbt til 2021.

Alle der har købt billet via billet.dk for direkte besked fra billet.dk, om hvordan de skal forholde sig.