Ulla er eneste kvinde blandt mænd: - Nogen gange skal jeg råbe lidt højere

Generelt fungerer samarbejdet i den socialdemokratiske gruppe godt, understreger Ulla Sørensen.

Alligevel kigger hun sommetider misundeligt over mod Venstre, der er fordelt med fire mænd og tre kvinder.

- Det kan jeg ikke sige mig bort fra. Jeg kan godt se, der er en anden dynamik der.

- Nogen gange skal jeg råbe lidt højere for at trænge igennem i min egen gruppe, fortæller Ulla Sørensen

Statsminister ville have kønskvoter

Tidligere i år forsøgte statsminister Mette Frederiksen (S) at overbevise sit parti om at indføre kønskvoter. Forslaget blev stemt ned.



- Vi har lige haft debatten, hvor der ikke var så meget velvilje til at gå lidt hårdere til værks, som nogen af os havde foreslået, siger Mette Frederiksen til TV 2 Fyn.

Ifølge statsministeren holder flere kvinder sig fra politik, fordi det er blevet for råt.

- Jeg ved, at der er nogle kvinder, der afholder sig for at gå ind i politik, fordi de synes, det er blevet lidt for barskt, fortæller Mette Frederiksen.