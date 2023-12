Ultimatum fra datter med nyfødt barnebarn: Hvis du bliver ved med at drikke, ser du os aldrig mere

Det er 10 år siden. Et nyt, lille barnebarn var kommet til verden, og Pernille Nordbo fra Middelfart var på besøg i Græsted på Sjælland for at se vidunderet. Begejstringen for endnu engang at blive mormor var stor. Men i det skjulte passede det Pernille godt, at datteren Sofie holdt til på Sjælland. For så kunne Pernille blive ved at drikke sig fuld hver dag - uden at Sofie opdagede det.

Men sådan skulle det ikke gå. For Sofie valgte at flytte til Fyn med sin datter, og så stillede hun sin mor et ultimatum: "Hvis du drikker igen så meget som en eneste gang, når vi er der, ser du os aldrig mere."

Den gik rent ind.

- Jeg vidste, at når Sofie siger sådan noget, så mener hun det.

Fra den dag har Pernille ikke rørt en dråbe alkohol. Men det holdt hårdt, især i de første år. For i mange år havde Pernilles sociale liv bestået i at være sammen med andre alkoholikere henne på den lokale.

- Vi snakkede jo ikke om noget. Ingen af os havde noget ny viden at tilføre samtalen, så det kørte i samme rille hver dag. Jeg sang og festede og drak, til jeg ikke kunne mere. Så gik jeg hjem og sov en time, og så tilbage og drikke videre.

I dag er alle de andre fra bodegaen døde af druk. Men Pernille er her endnu. Mod alle odds.

