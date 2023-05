Ung Uno-X-rytter vinder Fyen Rundt

Danske Carl-Frederik Bévort fra Uno X's udviklingshold vinder Fyen Rundt 2023.

Den største sejr for den unge 19-årige cykelrytter hidtil.

- Det var lidt uventet, men jeg kiggede tilbage, og så var der hul, og så kørte jeg, siger Carl-Frederik Bévort til TV 2 Sport.

- Det er sgu stort. Jeg vidste godt, at jeg kom med meget fart på, men det var meget overraskende, siger danskeren, der egentlig havde forventet at skulle køre leadout for Lasse Norman.

Danske Michael Valgren var med forrest i den sidste del af løbet, men kunne ikke holde den det sidste stykke, hvor det blev til massespurt.