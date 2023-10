Usædvanlig stor krabat skal på menukortet: - Det er unikt

Fire kokke står der rundt om den mere end 160 kilo tunge helleflynder, der fredag blev leveret til køkkenet på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart. Her stod køkkenchef Kristian Værum Gade klar med sit hold for at gå ombord i en arbejdsopgave, der bestemt ikke er hverdag for dem.

- Det er unikt at få en fisk ind, der vejer 161 kilo - og det er altså uden hoved. Der har nok siddet 30-35 kilo hoved på, så den har nok vejet tæt på 200 kilo, da den blev trukket op. Det er ikke så tit, man får sådan en ind ad døren, siger Kristian Værum Gade til TV 2 Fyn.

Siden tirsdag har han grublet over, hvad han skal bruge den store fisk til, og resultatet er blevet sådan, at det bliver svært for de spisende gæster at komme uden om den.

- Den skal på vores vintermenukort, der starter her 2. november. Den kommer til at være en del af vores forretter og hovedretter, siger han og uddyber:

- Jeg vil skyde på, at der kommer mellem 100-110 kilo rent filet, vi kan bruge a la carte, og så kommer der en masse fiskehak, vi kan bruge til en god gang fiskefrikadelle til vores frokoster, og så kommer der jo nok en 50-60 liter fond, som vi kan bruge til at lave saucer med, fortæller køkkenchefen.