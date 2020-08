Se billederne: Naturcenter afspærret efter voldsom brand

Fredag aften blev Middelfarts naturcenter ramt af en voldsom brand, som har ødelagt store dele af bygningen, som er afspærret.

Det såkaldte madpakkehus er helt nedbrændt, mens hovedbygningen delvist er brændt. Facaden og en del af taget er ødelagt.

Naturcentret vil derfor være lukket og afspærret, og det er vigtigt, at man respekterer afspærringen og ikke går op til udsigtspladsen på taget, lyder det fra Middelfart Kommune.

- Naturcentret er centrum for vores naturformidling omkring Hindsgavl og udgangspunkt for mange gæsters besøg i området. Det er derfor et stort tilbageslag, at vores skønne naturcenter er ødelagt. Naturvejlederne har været her til ud på natten, og lige nu arbejder vi på at få overblikket over skaderne, siger Hanne Laursen, der er chef for Natur og Miljø i Middelfart Kommune.

Bridgewalking har ikke taget skade

Brandvæsnet er lørdag morgen blevet færdige på stedet. Branden, der begyndte ved ottetiden fredag aften, var først slukket ved sekstiden lørdag morgen. Lørdag er politiets teknikere i gang med at undersøge brandårsagen.

Det er uvist, hvad der skal ske med naturcentret.

Bridgewalking Lillebælts bygning ligger umiddelbart bag naturcentret og har ikke taget skade. Selvom en del af parkeringspladsen lørdag formiddag er afspærret, er det muligt for gæsterne at komme ind til Bridgewalking.