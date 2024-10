"Vanvittigt" tyveri vækker vrede: - Det må være tumper, der gør det

I september ødelagde kriminelle ladestandere i Sydjylland fra Nordborg på Als til Horsens. Nu tyder noget på at de har taget turen over Lillebæltsbroen for at lave samme nummer i Middelfart, hvor flere udbydere allerede har været ramt.

Nummeret består i, at tyve skærer kablet af de hurtige ladestandere med tykke kobberkabler, for at sælge råmaterialet videre til skrot. Men forretningen kan lyde mere lukrativ end den i virkeligheden er.

Ifølge ladeinfrastrukturchef ved Ewii Jesper Nicolaisen er det nemlig få hundrede kroner, de kan sælge kablet for til skrot, mens udbyderen står tilbage med en enorm regning for at udbedre skaderne.

Og det kan få middelfarteren Niels Ole Frederiksen helt op i det røde felt. Han er nemlig daglig bruger af en af de ladestandere på Havnegade, der gang på gang har været udsat for tyveriet.

- Det må være tumper, der gør det, konstaterer han tørt.