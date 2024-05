Verdens første CO2-neutrale bydel på vej i Middelfart

Boligprojektet Naturbyen i Middelfart skal være verdens første CO2-neutrale bydel i 2050. Det er ambitionen, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S), der er glad for, at kommunen nu har indgået en udviklingsaftale for projektet med Balance Beat, så Naturbyen kan blive realiseret.

- Det er det mest ambitiøse boligprojekt, hvad angår klimavenligt byggeri og fremme af biodiversitet i Danmark - formentlig i hele verden. Det er ganske enkelt banebrydende og hæver barren for fremtidens boligkvarterer, siger Johannes Lundsfryd Jensen i en pressemeddelelse.

- Naturbyen skal være et samlingspunkt i lokalområdet og et udstillingsvindue mod verden. Vi får en helt unik kombination af klimavenlige boliger, ny skov og fællesskaber mellem mennesker. De kommende beboere kommer til at bo i et smørhul med mere bæredygtige huse, omkranset af natur, i kort afstand til skole og børnehave og kun et stenkast fra vandet.