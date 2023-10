Verdens første rev til havørreder indviet ved Middelfart

Søndag blev et såkaldt smoltrev indviet ved Varbjerg nær Middelfart. Og det er verdens første af sin slags.

Revet er blevet skabt ved at dumpe store sten på havbunden, og skal sikre at de små fiskeunger har naturlige steder at gemme sig for rovdyr, så de kan nå at blive til store fuldfede ørreder.

Stenene blev i sin tid fjernet fra havbunden, så man kunne bruge dem til at bygge moler og stendiger med, men efterlod altså en tom sandbund uden et rev.

Det er det rev man nu genskaber, og som det første sted i verden til netop smoltfisk.

Hør Jakob Bjørnskov Nielsen, som er formand for Naturparkområdet, fortælle om revet i videoen.