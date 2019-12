Villakvarter hårdt ramt juleaften: 16 indbrud inden for få timer

Et villakvarter i Middelfart blev om eftermiddagen den 24. december hårdt ramt af en lang række indbrud inden for samme område.

- I Middelfart i Ø-kvarteret har man haft en serie indbrud i går eftermiddags (24. december, red.). Hen over to timer er der begået 16 indbrud i villaer, siger vicepolitiinspektør i Fyns Politi Jesper Pedersen til TV 2/Fyn.

- Vores teori er, at Middelfart-borgerne i Ø-kvarteret er blevet ramt af østeuropæiske kriminelle grupperinger, som arbejder meget organiseret, når vi snakker indbrudskriminalitet, forklarer vicepolitiinspektøren.

Jeg vil gerne opfordre til, at man er opmærksom på det her, også de næste dage. Nu har vi haft juleaften. Nu kommer julefrokosterne og snart nytårsaften. Det er stadigvæk indbrudstyvenes højtid Jesper Pedersen, vicepolitiinspektør

Stjålet guld og penge

Mellem klokken 15 og 18 juleaften, efter mørket var faldet på, så vidner tre-fire mænd gå rundt i kvarteret og holdt øje med, hvilke hjem der var blevet forladt.

Ifølge politiet har indbrudstyvene brugt et koben til at brække døre og vinduer op.

I de 16 fynske hjem er der blevet stjålet guld og penge, hvilket også er typisk for østeuropæiske kriminelle.

Flygtede i mistænkelig bil

Ifølge Fyns Politi har indbrudstyvene arbejdet i hold, hvor der netop har været tre-fire personer til stede i området.

Øjenvidner har forklaret til politiet, at de har set tre-fire personer, som er flygtet derfra, da de blev konfronteret af beboere.

Derudover er der set en mistænkelig hvid personbil af nyere dato, som er kørt derfra.

Det er ikke tilfældigt, at det er Middelfart, det går ud over. Jesper Pedersen fortæller, at østeuropæiske tyve ofte vælger byer tæt på Fynske Motorvej, så de hurtigt kan komme væk, hvis de bliver opdaget.

Hold øje i juledagene og omkring nytår

Det er ikke slut endnu.

- Jeg vil gerne opfordre til, at man er opmærksom på det her, også de næste dage. Nu har vi haft juleaften. Nu kommer julefrokosterne og snart nytårsaften. Det er stadigvæk indbrudstyvenes højtid, siger Jesper Pedersen.

- Tænd lyset. Lad naboen køre sin bil over i din garage. Få naboen til at følge med i, hvad der sker hos dig, så kan man bedre tage til julefrokost trygt, råder vicepolitiinspektøren.

På Fyn har der siden fredag været 56 indbrud.