Den 80-årige indendørsroer Bent Bøgh fra Middelfart har sat verdensrekord for sin aldersgruppe på distancen 1000 m.

Rekorden blev sat ved de danske mesterskaber i indendørs roning, som blev afviklet lørdag i Gladsaxe Sports Center.

- Det gik, som jeg planlagde, sagde den nyslåede verdensrekordholder efter løbet med et tilfredst smil.

For ham er romaskinen en måde at holde sig i gang, selvom han efterhånden er lidt oppe i alderen.

- Det er blevet min hobby sammen med min kajak og så roning, siger han.

Bent Bøgh tilbagelagde distancen i tiden 3 minutter og 25 sekunder. Dermed var han komfortabelt under tiden den tidligere rekord på 3 minutter og 30 sekunder.

Han tilføjer, at han allerede nu sigter efter at slå flere rekorder, uden at han dog løfter sløret for hvilke.