Vinhandleren Dennis vil have dine 1000-kronesedler: - De kan jo ligeså godt ende i min kasse

Han erkender også, at kampagnen er et PR-stunt, men det gør heller noget ifølge ham.

- Vi skal jo have dem væk på en eller anden måde, så de kan jo lige så godt ende i kassen hos mig. Selvfølgelig er det et PR-stunt, men hvis man ikke gør opmærksom på sig selv, så sker der aldrig noget, siger han.

Direktør: Vi skal råbe højt

Direktør i Middelfart Handel, Anders Baagland, indrømmer, at kampagnen er lavet med et glimt i øjet for at tiltrække handlende og skabe omsætning i byens butikker

- Vi gør det her som et PR-stunt for at gøre opmærksomme på os selv, siger han.



Der ligger dog også et gran af alvor bag kampagnen.

- Alvoren bag det her er, at bymidterne er udfordrede. En tredjedel af vores omsætning er gået online, og vi er i kamp med storcentrene og i det hele taget om folks tid, siger Anders Baagland.

Derfor er det ifølge direktøren nødvendigt, at 'råbe højt' og gøre noget anderledes for at tiltrække handlende, og det er netop målet med kampagnen.