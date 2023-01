Voldsom video: Nytårsraket eksploderede mellem Mette og Lennart

Det må have været et uheld. Sådan siger Lennart Axelsen efter han og hans hustru var uhyggeligt tæt på, at blive ramt af en større raket nytårsaften.

Parret stod på terrassen, da raketten kom susende, landede mellem ægteparret og i to omgange eksploderede.

- Jeg er fast i min tro på, at det har været et uheld, og at vedkommende, der har forårsaget det, er blevet bange i stedet for, at reagere og komme og give hjælp, hvis der var behov for det.

Raketten eksploderede for fødderne af ægteparret, og efterfølgende løb Lennart Axelsen ud på vejen i den forventning, at der var nogen, som var på vej for, at se om nogen var kommet til skade.

Men der var altså ingen som tog ansvar for uheldet, der meget kunne være endt i ulykke.

Tror på, at det var et uheld

Ude på vejen mødte Lennart Axelsen flere som fortæller, at de havde set raketten komme susende i lav højde.

- Jeg tror på, at det har været uheld. Jeg kan virkelig ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at nogen kunne finde på at gøre det her bevidst, siger Lennart Axelsen.

Han fortæller, at han nåede at registrere, at raketten var på vej.

- Mens vi står der og kigger kan jeg høre lyden af en raket. Og jeg tænker "det er fint, den lyder stor".

- Og så kigger jeg efter den her glød der afslører, hvor den er henne, men jeg kan bare ikke finde den, fortæller Lennart Axelsen.