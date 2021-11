Yvonne delte historien om sin søn: - Hvad nu hvis der sker mig noget?

Grænseoverskridende at stå frem

Selvom Yvonne Holmgård er glad for at have fået muligheden for at stille spørgsmål til politikerne, har det også været en grænseoverskridende proces, som hun gerne ville have været foruden. Hun oplever dog, at det er nødvendigt at fortælle sin historie, før der sker noget på området.

- Det er sindssygt hårdt at stå op og ikke blive hørt. Vi beder ikke om hjælp for at være irriterende. Vi beder om hjælp, fordi det er nødvendigt, siger hun.