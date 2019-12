Odeon kommer med ny begrundelse for aflysning af Kina-kritisk forestilling

Odeon er onsdag kommet med en ny forklaring i sagen om en mystisk aflysning af et stort kinesisk danse- og teatershow.

Hidtil har forklaringen været, at der var sket en dobbeltbooking, men nu er der udsendt en pressemeddelse med en helt ny forklaring.

- Når dansetruppen kom i klemme og fik aflyst en aftale, der ellers var under et døgn fra at blive skrevet under, så hænger det sammen med, at man ønsker at lave om på, hvilke arrangementer man fylder Odeon med, skriver bestyrelsesformand for Odeon og H.C. Andersen Kongrescenter A/S, Jens Belling i en pressemeddelse.

- Odeon har haft en overvægt af kunstneriske arrangementer i forhold til kommercielt mere interessante konference-arrangementer. Vi har derfor valgt for resterende ledige dage i 2020 at prioritere til fordel for konferencemuligheder. Driften af Odeon vil fra 1. januar 2020 blive varetaget af Comwell Hotels, der er markedsledere på møder og konferencer herhjemme. Sammen med Comwell Hotels ønsker vi at øge møde- og konferenceaktiviteterne i Odeon i fremtiden, lyder det i pressemeddelelsen.

Intet om dobbeltbooking

Bestyrelsesformanden nævner ikke et ord om den første begrundelse for aflysningen, nemlig at en anden lokal aktør havde sat dig på datoerne. Det var den forklaring, som administrerende direktør Jens Pedersen kom med i sidste uge.

Aflysningen blev begrundet med, at der ved en fejl allerede var foretaget en booking til anden side. Men den aktør, som ifølge Odeon havde krav på lokalerne, afviser overfor TV 2/Fyn at have foretaget en booking de nævnte dage.

Siden har det ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra ledelsen.

Stedfortræder i Folketinget Pernille Bendixen (DF) som onsdag har rejst spørgsmål til indenrigsminister Astrid Kragh (S) siger, at den nye begrundelse ikke ændrer på, hvor vigtigt det er at få sagen opklaret.

- Nej, nu har vi så to begrundelser. Og begge kan ikke være rigtige. Det understreger bare endnu mere, at der er behov for at sagen bliver undersøgt til bunds, siger Pernille Bendixen.

I pressemeddelsen slår Jens Belling samtidig fast, at han ikke har flere kommentarer, og at han og selskabet bag Odeon anser sagen som lukket.

Sagen kommer i byrådet

Forløbet har fået flere partier i Odense Byråd til at kræve en redegørelse fra Odeon. Både Enhedslisten og Dansk Folkeparti har stillet sig bag kravet om, at Odeon ligger alle kort på bordet, og senest har SF krævet klarhed over sagen.

- Nu skal sagen om Odeon undersøges. Hele det her forløb er ganske utilfredsstillende og sætter Odeons omdømme på spil, og derfor må ledelsen i Odeon må ud og forklare sig ordentligt. Det holder ikke at man bare er klappet i som en østers, lyder det fra rådmand Brian Dybro (SF).

Forbudt i Kina

Shen Yun Performing Arts blev dannet af kinesiske kunstnere i 2006 i New York i USA. Teatertruppen udspringer af Falon Gong-bevægelsen, der siden 1999 har været forbudt i Kina.

Shen Yun ønskede at genopdage autentisk og traditionel kinesisk kultur, som de mener bliver undertrykt af det kinesiske styre. Shen Yuns forestilling med klassisk kinesisk dans og musik er blevet opført flere steder i både USA, London og Berlin. I Danmark har Shen Yun optrådt i Aarhus.

Men ofte når Shen Yun optræder bliver arrangørerne presset af Kina, der ønsker forestillingerne aflyst. Det er sket i både udlandet, og da Shen Yun optrådte i Aarhus, hvor Musikhuset ifølge Politiken fik et brev fra Den kinesiske Ambassade. Shen Yun Performing Art blev af ambassaden kaldt for et politisk redskab for den i Kina forbudte Falon Gong bevægelse.

Forestillingen blev dog gennemført, og i februar i år var Shen Yun tilbage med forestillinger i Musikhuset i Aarhus.

Forhandling i et halvt år

I Odense forhandlede Shen Yun i et halvt år med Odeon om at finde datoer til forestillinger i den store sal. Parterne var blevet enige om et kontraktudkast, der reserverede salen til Shen Yun 2. og 3. april 2020. 14. oktober skulle de sidste detaljer falde på pladse, men dagen efter afblæste Odeon uden varsel det hele med denne begrundelse:

"Vi har desværre lige opdaget at der på 2. april samt 3. april 2020, som du har forespurgt på, allerede ligger en underskrevet kontrakt på en stor konference. Datoerne er således ikke længere ledige. Jeg kan derfor rent juridisk ikke gøre noget. Det beklager jeg", skrev eventkoordinatoren hos Odeon.

(Opdateres løbende)