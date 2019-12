Ekspert: Odeons kommunikation er rædselsfuld ud over alle grænser

Opdatering Artiklen er opdateret med det fulde interview med kommunikationseksperten Jess Myrthus vurdering af Odeons ageren.

Forløbet efter aflysningen af det systemkritiske kinesiske show, Shen Yun, bliver håndteret helt forfærdeligt af Odeon. Det mener tidligere kommunikationsrådgiver og journalist Jess Myrthu.

Det, man starter med, er at være utroværdig. Det er klart, at enhver journalist må forholde sig kritisk til en udtalelse om, at man har dobbeltbooket Jess Myrthu

- Kommunikationen, synes jeg, er rædselsfuld ud over alle grænser. Og jeg synes, det starter lige fra begyndelsen. Og nu forholder jeg mig kun til det, jeg har læst og hørt og set, siger han til TV 2/Fyn.

Han peger blandt andet på, at Odeon ikke offentligt ville sige hvilken aktør, man havde lavet en dobbeltbooking med, så det kinesiske show måtte aflyses. I stedet gav man den oplysning til TV 2/Fyns journalist med påbud, at det ikke måtte komme videre.

- Det, man starter med, er at være utroværdig. Det er klart, at enhver journalist må forholde sig kritisk til en udtalelse om, at man har dobbeltbooket, siger Jess Myrthu.

Men det var altså inden, Odeon onsdag eftermiddag kom med en ny forklaring om, at man ønsker at lave om på, hvilke arrangementer man har.

- Der er altså regulær løgn involveret i denne her historie, siger Jess Myrthu.

Ikke overrasket over ny udvikling

At sagen nu er endt på Christiansborg, overrasker ikke den tidligere kommunikationsrådgiver, der i dag er bestyrelsesformand i rådgivningsvirksomheden Jøp, Ove & Myrthu.

- Det er efter min opfattelse det nemmeste i verden at få skabt politisk røre på det kommunikationsmæssige grundlag, som er skabt her, siger Jess Myrthu.

Han mener ikke, at der er meget, Odeon kan stille op for at redde situationen på nuværende tidspunkt.

- Face the Music. Vend fjæset op mod musikken og fortæl, hvordan det hænger sammen. Det er den eneste måde, du har for bare at redde en lille smule ansigt.

