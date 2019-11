Ekspert: Byråd har pligt til at undersøge mystisk aflysning i Odeon

Det er Odense Kommune, som ejer kongres- og kulturhuset Odeon, men kommunen har indgået en operatøraftale med H. C. Andersen Kongres Center A/S, som er ejet af Belling Holding aps med erhvervsmanden Jens Belling i spidsen.

Flere politikere, som TV 2/Fyn har talt med de seneste dage har været i tvivl om, hvorvidt Odense Kommune kan kræve at se den kontrakt, som Odeons ledelse påstår at have indgået med en stor lokal aktør.

Har ret til at undersøge sagen

Kontrakten er interessant, fordi den kan kaste lys over en mystisk aflysning af et stort kinesisk show, som skulle have været afviklet i Odeon den 2. og 3. april 2020. Odeon er under mistanke for at have opfundet en søforklaring om rod i deres bookingsystem for at dække over, at aflysningen med den systemkritiske dansetrup i virkeligheden skyldes hensyn til det kinesiske diktatur-regime.

Men politikerne er, ifølge forskningschef, kommunalekspert Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus, i deres gode ret til at stille spørgsmål og bede om at se kontrakten med den påståede "store lokale aktør".

- Odense Kommune må, som enhver anden, stille spørgsmål til virksomheder eller foreninger, som de samarbejder med eller støtter. Det gælder ikke mindst, hvis der opstår mistanke om, at der udøves politisk censur, siger Roger Buch til TV 2/Fyn.

Sagen i byrådet

Enhedslisten vil på byrådsmødet den 11. december stille forslag om, at Odense Kommune går ind og undersøger sagen.

- Der er regler i Danmark, der sikrer, at man ikke kan drive forretning efter forgodtbefindende. Der må for eksempel ikke diskrimineres. Der må heller ikke nægtes salg til bestemte aftagere. Vi håber ikke, at det har været tilfældet i den her sag, siger byrådsmedlem Reza Javid fra Enhedslisten som begrundelse for, at Odense Kommune bør undersøge sagen.

Nærmest pligt til undersøgelse

Forskningschef Roger Buch mener ikke, at politikerne nu har andet valg end at gå ind i sagen. I den sammenhæng er det uden betydning, at driften er forpagtet ud til et privat firma.

- At udelukke bestemte politiske synspunkter er i strid med grundlæggende, demokratiske principper, og kommunalpolitikere har nærmest pligt til at undersøge dette, hvis der er mistanke om, at det finder sted i en virksomhed, som kommunen samarbejder med. At stille opklarende spørgsmål er ikke at blande sig i driften, siger Roger Buch til TV 2/Fyn.

Fuld støtte fra DF

Dansk Folkeparti har allerede meddelt, at de fuldt og helt støtter forslaget fra Enhedslisten.

- Det er en regulær skandale, hvis Odeon har aflyst et stort arrangement af hensyn til det kinesiske regime, lød det fra gruppeformand Christel Gall (DF) tirsdag.

Den Konservative rådmand Søren Windell vil også have sagen belyst, men han vil afvente ordlyden af forslaget fra Enhedslisten, inden partiet tager endelig stilling.

Samme melding kommer fra Venstres rådmand Jane Jegind.

- Jeg ser frem til at se det konkrete forslag fra Enhedslisten. Det er i alles interesse, at vi kommer til bunds i det her, siger Jane Jegind.

TV 2/Fyn har over flere dage forsøgt at få et interview med en repræsentant for ledelsen i Odeon. Men administerende direktør Jens Pedersen og direktør Christian Belling har ikke reageret på vores henvendelser.

Ved opkald til hovednummeret til Odeon meddeler en venlig receptionist, at direktør Christian Belling ikke træffes på grund af ferie i udlandet og at administerende direktør Jens Pedersen pt ikke befinder sig i huset.