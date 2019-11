Konservativ rådmand vil have opklaret sag om mystisk aflysning i Odeon

- Vi vil gerne have den her sag opklaret. Der er flere ting, som er mærkelige, og vi vil gerne have belyst, hvad der er op og ned i sagen.

Det siger den konservative rådmand Søren Windell, som lige nu afventer ordlyden af et forslag fra Enhedslisten til byrådsmødet om 14 dage, inden han tager endelig stilling til det.

Vi synes, at den her sag ligesom antyder, at der kan have været et pres fra Kina eller fra borgmesterforvaltningen. Søren Windell, ældre- og handicaprådmand, Odense

Enhedslisten vil have Odeons ledelse til at forklare sig i sagen om en mystisk aflysning af et stort kinesisk show, som skulle finde sted den 2. og 3. april næste år. Efter mange måneders forhandlinger annullerede Odeon pludselig udkastet til en kontrakt umiddelbart før parterne skulle skrive under.

Antyder pres

- Vi synes, at den her sag med pressens antydninger indikerer, at der kan have været et pres fra Kina eller fra borgmesterforvaltningen. Vi skal selvfølgelig ikke blande os i driften af Odeon, men det må være i alles intereresse, at vi får sagen opklaret, siger Søren Windell (K).

Sagen er opstået fordi, Odeon er under mistanke for at have annulleret en aftale med den systemkritiske kunstnergruppe Shen Yun fra New York for ikke at støde det kinesiske diktatur-regime.

Odeons ledelse påstår, at aflysningen skete, fordi der var sket en dobbelt-booking med en stor lokal aktør.

Vil ikke vise dokumentation

TV 2/Fyn har været i kontakt med den lokale aktør, som imidlertid entydigt afviser, at have booket Odeon de dage, som Shen Yun i første omgang var stillet i udsigt

Odeons ledelse har efterfølgende ikke ønsket at dokumentere overfor TV 2/Fyn og Shen Yun, at der foreligger en kontrakt de pågældende dage med den lokale aktør.

- Sagen er egentlig meget enkelt. Hvis Odeons ledelse kan dokumentere, at de har haft en anden underskrevet aftale med en anden aktør, som de påstår, så er den sag ude af verden, sagde Reza Javid fra Enhedslisten tirsdag.

Forslaget vil blive fremsat i byrådet den 11. december og bakkes på forhånd op af Dansk Folkeparti.

TV 2/Fyn har over flere dage forsøgt at få en kommentar fra direktør Christian Belling, man han har ikke reageret på vores henvendelser.