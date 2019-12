Mail afslører: Odeon løj om dobbeltbooking

Det var direkte usandt, da Odeon 15. oktober begrundede en pludselig aflysning af det regime-kritiske danseemsemble Shen Yun med, at de datoer, som Shen Yun var blevet lovet i begyndelsen af april til næste år, allerede var reserveret til anden side.

"Vi har desværre lige opdaget, at der på 2. april samt 3. april 2020 (...) allerede ligger en underskrevet kontrakt på en stor konference. Datoerne er således ikke længere ledige. Jeg kan derfor rent juridisk ikke gøre noget", skrev en ansat på Odeon til Shen Yuns danske mellemmand 15. oktober.

Her er e-mailen, hvor Odeon forklarer, at aflysningen skyldes en dobbeltbookning.

Nu afslører en mail sendt fra Odeon til en lokal kulturarrangør 22. oktober - altså en uge efter aflysningen af Shen Yun - at Odeon alligevel ikke var booket i begyndelsen af april.

I mailen, som TV 2/Fyn er i besiddelse af, skriver den medarbejder i Odeon, som ugen forinden havde aflyst Shen Yun, at 3. april 2020 skam er ledig. Mailen er sendt til en odenseansk kulturarrangør, som ikke ønsker at få sit navn frem, fordi arrangøren ikke ønsker at blive stillet i forbindelse med sagen om aflysningen af Shen Yun.

At forklaringen endnu engang ændrer sig vækker undren hos Benny Brix, der varetog kommunikationen med Odeon på vegne af Shen Yun.

- Der kan jo ikke være tre beskrivelser af det samme hændelsesforløb. Det viser også bare behovet for, at man virkelig får undersøgt det her til bunds, siger han til TV 2/Fyn.

Her er e-mailen, hvor Odeon tilbyder den lokale aktør at booke Odeon en af de dage, som egentlig var lovet ud til Shen Yun.

Aflysningen, som TV 2/Fyn første gang omtalte for to uger siden, har efterfølgende ført til beskyldninger om, at Odeon og Odense Kommune har ladet sig presse af det kinesiske regime, som ikke bryder sig om Shen Yun.

Tidligere er det kommet frem, at den kinesiske ambassade i Danmark har forsøgt at presse Det Kongelige Teater og Musikhuset i Aarhus til at aflyse arrangementer med netop Shen Yun.

Den teori afviste Odeons admintrerende direktør, Jens Pedersen, fredag 22. november, da han udtalte til TV2/Fyn, at aflysningen af Shen Yun alene skyldtes en intern fejl i musikhusets bookingsystem.

- For os var det en dobbeltbookning, der går galt. Længere var den sådan set ikke, lød det fra Jens Pedersen den 22. november.

Ny forklaring fra Odeon

Onsdag i denne uge ændrede Odeon så pludselig forklaring efter to ugers total tavshed.

Nu er årsagen til aflysningen ikke længere en dobbeltbooking, men en ændret strategi i musikhuset med færre koncerter og shows og flere konferencer.

Politikere kalder forvirringen total

Samtlige rådmænd i Odense Kommune er ved at miste tålmodigheden med Odeon, som Odense Kommune har delvist ejerskab til og et tæt samarbejde med.

Rådmændene undrer sig over, at Odeon kommer med to vidt forskellige forklaringer.

- Det rokker ved Odeons troværdighed i det her. At de kommer først med den ene forklaring, så den anden forklaring. Tilliden til dem kan godt være lidt tyndslidt en gang imellem, siger den konservative rådmand Søren Windell.

Den radikale rådmand Susanne Crawley mener, at Odeons forklaringer skader Odense Kommune.

- Det har jeg det rigtig dårligt med, fordi vi netop er i et partnerskab med Odeon sådan, at det, som de siger, på en eller anden måde også smitter af på politikerne og på Odense Kommune, siger Susanne Crawley.

Nu skal sagen undersøges til bunds, lyder det fra Venstre.

- Der er et behov for, at vi kommer til bunds i sagen. Jeg håber, at vi kan behandle Enhedslistens forslag på onsdag nede i byrådssalen, fordi det er i alles interesser, at der kommer en afklaring på det her. Vi kan jo ikke leve med den her usikkerhed og det her mærkelige forløb, lyder det fra Venstre-rådmand Jane Jegind.

Trods flere forsøg er det ikke lykkedes TV 2/Fyn at få en kommentar fra Odeons ledelse.