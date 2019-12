Odeon-sagen om mystisk aflysning spreder sig til kinesiske medier

Nyheden om, at musik- og kulturhuset Odeon i Odense har aflyst et stort kinesisk kultur- og danseshow, har spredt sig fra Fyn og Christiansborg til de kinesiske medier.

Læs også Odeon-sagen: Fynsk V-profil kalder to ministre i samråd

Den uafhængige kinesiske tv-station New Tang Dynasty Television, der har base i den amerikanske millionby New York, har sendt et længere tv-indslag om Odeon-sagen.

Også i den kinesisk-amerikanske avis The Epoch Times, der primært fokuserer på Kina og menneskerettigheder, kører historien, hvor den blandt andet citerer TV 2/Fyns dækning af sagen.

DF til kinesisk tv: - Det er forfærdeligt

I tv-indslaget bliver blandt andre Søren Espersen (DF) interviewet om sagen i København. Også vikarierende folketingsmedlem Pernille Bendixen (DF) fra Fyn fortæller, at hun er blevet interviewet af den kinesiske tv-station.

Både den kinesiske tv-station og den kinesiske avis fortæller, hvordan Odeon kom med skiftende forklaringer på, hvorfor kulturhuset lige pludselig aflyste en underskrevet kontrakt med det Kina-kritiske danseshow Shen Yun, der er bandlyst i Kina.

Odeon afviser dog, at aflysningen er sket på grund af officielt kinesisk pres.

Rasende odenseanere er kendt for H.C. Andersen

I tv-indslaget, der blandt andet nævner, at Odense er kendt for H.C. Andersen, bliver det fortalt, at odenseanerne er rasende over, at Odeon aflyste showet.

- Det er forfærdeligt det, der foregår, siger Søren Espersen på engelsk i tv-indslaget, der også findes i en engelsksproget udgave.

Det fynskvalgte folketingsmedlem Jane Heitmann (V) har kaldt udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og kulturminister Rasmus Prehn (S) i samråd om den mystiske aflysning af sagen.