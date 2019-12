Rådmænd i Odense: Forvirringen er total i Odeon-sag

De fire rådmænd i Odense skærper tonen i sagen om musikhuset Odeon og de forskellige forklaringer på årsagen til, at et planlagt kinakritisk show blev aflyst tidligere på året.

- Uskønt, uelegant, forfærdeligt. Det har været meget, meget skidt håndteret, lyder det fra den konservative rådmand Søren Windell.

Onsdag kom Odeon med en ny forklaring i sagen om den mystiske aflysning. En forklaring, som har ført til mistanke om, at aflysningen i virkeligheden skyldes, at man ikke har ønsket at genere det kinesiske regime.

Hidtil har forklaringen været, at der var sket en dobbeltbooking, men onsdag blev der udsendt en pressemeddelse med en ny forklaring. Nemlig at Odeon fremover ønsker et større fokus på at afholde konferencer fremfor så mange kulturarrangementer.

- Det er jo mærkeligt, og der er behov for vi kommer til bunds i det her. Det efterlader jo en usikkerhed, som vi ikke kan være tjent med, siger rådmand Jane Jegind (V).

- Det, der er vigtigt for mig i den her sag er, at man ikke må blive i tvivl om, at man har ret til at udtrykke sig kritisk gennem kunst og kultur og herunder også at kritisere andre stater. Derfor synes jeg, at det er brandærgerligt med de her forskellige forklaringer, at vi bliver i tvivl om hvad der er foregået, siger rådmand Susanne Crawley (R).

Utilfredsstillende og mystisk

Den konservative rådmand Søren Windell kalder forløbet og sagen mudret og mystisk.

- Det gør jo bare den her sag endnu mere mudret og endnu mere mystisk. Derfor synes jeg stadigvæk, at vi skal til bunds i det her og have ryddet op, siger Søren Windell.

Han bakkes op af SF-rådmand Brian Dybro.

- Hele det her forløb er ganske utilfredsstillende og sætter Odeons omdømme på spil, og derfor må ledelsen i Odeon ud og forklare sig ordentligt. Det holder ikke, at man bare er klappet i som en østers, siger Brian Dybro.

Begge forklaringer kan ikke være rigtige

De undrer sig alle over, at Odeons ledelse kommer med flere forklaringer. For de to forklaringer, kan ikke begge være rigtige.

- Og derfor er der er behov for, at vi kommer til bunds i sagen. Jeg håber, at vi kan behandle Enhedslistens forslag på onsdag nede i byrådssalen, fordi det er i alles interesse, at der kommer en afklaring på det her. Vi kan jo ikke leve med den her usikkerhed og det her mærkelige forløb, lyder det fra Jane Jegind.

- De to forklaringer rokker ved Odeons troværdighed i det her. At de kommer først med den ene forklaring, så den anden forklaring. Tilliden til dem kan godt være lidt tyndslidt en gang imellem, siger Søren Windell.

Et uskønt og uelegant forløb

Rådmændene er enige om, at hele forløbet har været mystisk.

- Det er ikke kønt, og det tjener ikke nogen til ære. Derfor er det vigtigt, at vi kommer til bunds i det og får en afklaring, så vi kan trække en streg i sandet og komme videre. Den her usikkerhed er ikke god, siger Jane Jegind (V).

Vi arbejder på at få en kommentar fra borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Det er i dag ikke lykkedes TV 2/FYN at komme i kontakt med Jens Belling, der er bestyrelsesformand i H. C. Andersen Kongrescenter A/S, som står for driften af Odeon. Han meddelte onsdag, at han ikke har flere kommentarer i denne sag og betragter sagen som lukket.