Shen Yun-talsmand: Odeon-rapport får det til at ligne Tibet-sagen

Mandag morgen præsenterede Odense Kommune sin redegørelse af forløbet omkring aflysningen af den Kina-kritiske show Shen Yun, der skulle have optrådt i Odeon.

Ifølge redegørelsen bunder aflysningen ikke i frygt for Kina-kritk.

Jeg har ikke noget, der skulle tyde på, at hver en sten ikke er blevet vendt i den her sag Peter Rahbæk Juel (S), borgmester, Odense

Den forklaring er ikke god nok, mener Benny Brix, der er har ageret mellemmand, da Odeon skulle booke et show med Shen Yun.

- Man må ikke bøje og kravle så meget, at man sælger ud af egne rettigheder, understreger han.

Læs også Undersøgelse af Odeon-sagen: Odeon løj over for Odense Kommune

Mandagens redegørelse er baseret på et partnerskabsmøde mellem Odeon og Odense Kommune samt opfølgende telefonmøder og en af Odeon fremsendt advokatundersøgelse, som er udarbejdet på vegne af Odeon af advokat Tyge Trier.

- Jeg blev noget paf over, at Odeon bruger deres egen advokatundersøgelse som argument - og det, at det skulle være en uvildig undersøgelse, det hænger ikke sammen, siger Benny Brix.

Alligevel føler borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S), sig overbevist om, at man nu er kommet helt til bunds i sagen.

- Jeg har ikke noget, der skulle tyde på, at hver en sten ikke er blevet vendt i den her sag. Der har jeg tillid til Tyge Triers arbejde, fastslår Peter Rahbæk Juel.

Benny Brix hæfter sig særligt ved, at han ikke er blevet hørt.

- Sådan en redegørelse har ikke den store lødighed, når man kun hører den ene part, mener talsmanden.

Det handler Odeon-sagen om 21. november kom det frem, at Odeon havde opsagt en optræden med den Kina-kritiske dansetrup Shen Yun. Ifølge Benny Brix skyldtes aflysningen selvcensur og frygt for kinesiske repressalier og ikke en dobbeltbookning, som Odeon hævdede overfor Shen Yun.



Da Shen Yun skulle optræde i Aarhus i 2016 forsøgte det kinesiske styre at få musikteatret til at aflyse forestillingen. Ifølge mandagens rapport er aflysningen af Shen Yun ikke et resultat af pres fra det kinesiske styre. Det skyldes heller ikke selvcensur. Redegørelsen dokumenterer dog, at Odeon har ændret forklaring i sagen og løjet for Odense Kommune. Se mere

Borgmester: Rapporten er kommet til bunds

Peter Rahbæk Juel holder fast i, at redegørelsen er grundig.

- Der er blevet lavet en rapport, der kommer til bunds, og den er jeg tilfreds med, siger borgmesteren.

Men det passer ikke, mener Benny Brix, der sammenligner Odeon-sagen med Tibet-sagen, hvor daværende justitsminister Søren Pape Poulsen i 2016 forsikrede, at hver en sten var blevet vendt.

Senere viste det sig, at Tibet-kommissionen ikke var færdig med sit arbejde. Derfor blev kommissionen gennedsat på baggrund af DR-afsløringer.

- Det er grebet ud af den blå luft, når borgmesteren mener, at sagen er afsluttet, siger Benny Brix, der stadig frygter, at aflysningen af Shen Yun-showet skyldes hensyn til det kinesiske styre.

Læs også Odeon-sagen om mystisk aflysning spreder sig til kinesiske medier

Ifølge Peter Rahbæk Juel er det mediernes skyld, at Odeon-sagen har rundet gangene på Christiansborg og til sidste landede på indenrigsminister Astrid Krags (S) bord.

- Jeg synes, at flere medier har bidraget til at lave en storm i et glas vand, fastslår Odense-borgmesteren.

Den holdning deler Benny Brix ikke.

- At man så vover, at sige at det er en storm i et glas vand - jeg har slet ikke ord for det, siger talsmanden.

Sagen skal drøftes i byrådet i Odense Kommune på onsdag, hvor også advokat Tyge Triers undersøgelse skal vurderes.