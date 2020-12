Salamander lukker motocrossbane: - Jeg er en lille smule forundret mildest talt

Tirsdag blev Fyens Motor Sport orienteret om, at Planklagenævnet har vurderet, at der ikke kan køres motorløb på det nybyggede baneanlæg ved Kærby Mose.

Det kom bag på Fyens Motor Sports projektleder, Steen Fredsøe Sørensen. Han er forsikret om, at der er tale om en misforståelse.

Læs også Stor vandsalamander spænder ben for nybygget motorsportsanlæg

- Jeg er en lille smule forundret mildest talt. Den havde jeg ikke set komme, fortæller Steen Fredsøe Sørensen til TV 2 Fyn.

Padderør og -hegn

I 2017 gav Odense Kommune tilladelse til byggeriet af baneanlægget tæt på den nordlige motorvejsafkørsel ved Tietgenbyen. Efterfølgende klagede en række naboer i området over byggeriet, og siden da har Planklagenævnet behandlet sagen. Den 22. december faldt afgørelsen.

Planklagenævnet mener ikke, at Odense Kommune udarbejdede miljørapport og lokalplan tager hensyn til påvirkningen og beskyttelsen af arten stor vandsalamander, der lever i området.

- Der ses ikke oplagte passagemuligheder for padder. Nævnet bemærker desuden, at banens driftstider er fastsat til klokken 22 på fem af ugens syv dage. Driften vil derfor i perioder kunne fortsætte efter solnedgang og dermed i det tidsrum på døgnet, hvor stor vandsalamander antages at være aktiv, og hvor den eventuelt har behov for at forcere baneanlægget, skriver Planklagenævnet i sin afgørelse.

Odense Kommune har med andre ord ikke længere det nødvendige grundlag for at kunne tillade motorsportscentret.

Det undrer Steen Fredsøe Sørensen.

Læs også Konservative er splittet i motocrossbane-debat

- Afgørelsen fortæller om afværgeforanstaltninger, som skal laves, og dem har vi lavet. Der er et eller andet, der siger mig, at der er en miskommunikation mellem Planklagenævnet og Odense Kommune, eller at Odense kommune ikke har informeret Planklagenævnet om, at det er lavet, siger han.

Steen Fredsøe Sørensen oplyser, at der er etableret såkaldte padderør og paddehegn, så salamanderne kan bevæge sig rundt på baneanlægget.

Samler bestyrelsen

Afgørelsen fra Planklagenævnet kan ikke ankes til anden myndighed. Næste skridt vil derfor være at få sagen for en domstol.

Fyens Motor Sport vil onsdag aften samle bestyrelsen og tale afgørelsen igennem.

- Vi skal sgu lige lande på benene, siger Steen Fredsøe Sørensen.

Det nye motocrossanlæg ved Kærby Mose stod klart i marts i år.