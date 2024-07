14-årig skifter drengeværelset ud med tovværk og sejllads

Over 50 træskibe stævnede mandag ud fra Bogense Havn.

Det gjorde de i anledning af den årlige kapsejlads Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe.

I løbet af ugen lægger skibene blandt andet vejen forbi Assens, Faaborg og Svendborg, hvor det er muligt for interesserede at komme med ombord.

En af dem der sejler med er 14-årige Sebastian Larsen. Han bor til dagligt på Schouholmen i Jyderup, der er et bosted for børn og unge.

- Det er en god oplevelse at komme lidt væk hjemmefra, i stedet for man bare er indenfor, så komme udenfor og bruge sin krop og mærke, at man er i live, siger han.

Han ser frem til de to gange om året, hvor drengeværelset bliver skiftet ud med torværk og sejlads.

Fyn Rundt fortsætter frem til fredag den 26. juli, hvor skibene ankommer og afslutter i Svendborg. Her vil der være festmiddag med præmieoverrækkelser og levende musik.