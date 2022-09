14 dage tilbage med varmt vand: Nordfynsk svømmehal truet af lukning

Vil strække sig langt

Ejeren betegner stedet som en "lille, hyggelig og lokal svømmehal", og stedets svømmeklub har hele 400 fynske medlemmer fra nær og fjern.





Litti Lehn Pedersen driver ved siden af svømmehallen også en fysioterapiklinik i Otterup. Men hun vil gå langt for at bevare familieforetagendet, fortæller hun.

- Vi har besluttet os for at strække os rigtig langt, også hvis vi kommer ud med et underskud, som der kun er mig til at dække. Men det vil jeg ikke kunne blive ved med, siger ejeren.

- Vi har også selv et ansvar for at tænke os om og lave nye tiltag. Problemet er bare, at hvis det koster for mange penge at omlægge et fyr for eksempel. Vi har bare ikke den store økonomi til at omlægge noget.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte på et pressemøde onsdag, at regeringen vil lade borgere udskyde en del af betalingen for de store energiregninger, hvorimod virksomheder må vente lidt endnu på at få hjælp.

Der arbejdes fortsat på en ordning for virksomhederne, lyder det fra statsministeren ifølge Ritzau.

Efterspørgslen på træpiller er i øjeblikket så massiv, at flere fynske sælgere melder udsolgt eller tæt på udsolgt.