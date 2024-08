18-årig blev vurderet psykotisk - alligevel blev hun udskrevet kort efter: Tre dage senere var hun død

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har fået indsigt i medarbejderens opkaldshistorik, der bekræfter, at medarbejderen to gange har været i kontakt med psykiatrien omkring klokken 22.30 den 18. juli. Ifølge medarbejderen var det omkring det tidspunkt, den 18-årige blev udskrevet fra psykiatrien.

Af opkaldshistorikken fremgår det også, at medarbejderen var i kontakt med vagtlægen omkring klokken 20 den aften.

Ikke et enestående forløb

Spørger man formand i SIND, Mia Kristina Hansen, bør der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor man fra psykiatriens side valgte at udskrive den 18-årige efter så kort tid.

Hun er socialpædagog og har selv arbejdet på et bosted - og ifølge hende er forløbet langt fra enestående.

- Vi oplevede generelt, at når vi prøvede at få beboere indlagt, så var det svært. Først når de virkelig var til skade for sig selv og andre blev de indlagt - og så var de som regel kun indlagt i et døgn. Når de så kom tilbage, havde de fået en beroligende pille, og så fik vi at vide, at det var deres habituelle tilstand (deres normale tilstand, red.), og det måtte vi kunne klare på bostedet.

- Siden da er der stadig ikke sket noget. Jeg hører de samme grufulde historier igen og igen, siger Mia Kristina Hansen.

Kamp mellem to sektorer

To dage før den 18-årige pige blev tilset i psykiatrien, havde hun blandt andet skrevet en sms til bostedets vagttelefon, hvori hun skrev "farvel". Samme dag blev hun bedt om selv at finde hjem til Den Lille Gård efter et besøg hos en pårørende, på trods af at hun var i en såkaldt 1:1-ordning, der betyder, at der skal være en pædagog til rådighed for hende døgnet rundt.

Den aften kom hun ikke hjem til Den Lille Gård, og da personalet ifølge aktindsigten fandt hende dagen efter 500 meter fra opholdsstedet, havde hun sniffet 10 deodoranter og havde ikke sovet hele natten.