200 dyr skulle aflives, men så trådte 11.000 danskere til

Efter et år med corona er der stadig masser af frustrationer og utilfredshed på Ditlevsdal Bison Farm i Morud.

- Lige nu er vi ved at blive sindssyge over, at vi ikke kan få en genåbningsplan. Vi ved ikke, hvor langt man skal ned i smittetallene, og derfor ved vi meget lidt om, hvor vi står henne, siger bisonavler Niels Henrik Ove til TV 2 Fyn.

- Uvisheden er den mest dræbende, fastslår han.

Donationer på 1,3 millioner kroner

Til gengæld havde den nordfynske bisonfarm stået langt værre nu, hvis det ikke havde været for de 11.000 danskere, der donerede penge til Niels Henrik Oves forretning, da han i maj meldte ud, at han coronakrisen gjorde, at halvdelen af farmens 400 amerikanske bisonokser skulle aflives.

- Det betød alt. Både rent økonomiske og rent mentalt, at der var så mange mennesker, der gik ind og støttede, siger Niels Henrik Ove.

Niels Henrik Ove forventer, at der senere på foråret bliver født omkring 100 kalve, så farmen når op på 500 dyr. Foto: Sune Jørgensen

I alt har Ditlevsdal Bison Farm modtaget 1,3 millioner kroner i donationer.

Derfor stod 200 bisonokser til at blive aflivet

Bisonfarmen blev som konsekvens af coronaviruspandemien tvangslukket i marts 2020, hvilket betød aflysninger af alle fester og større arrangementer, som Niels Henrik Ove tjener sine penge på.

Bisonfarmen kunne - i modsætning til eksempelvis zoologiske haver - ikke få del i kompensationspakkerne, så han kunne få penge til at fodre sine dyr.

Alene i foder koster bisonokserne mellem 125.000 og 150.000 kroner om måneden, og derfor frygtede bisonavleren, at han var nødt til at aflive omkring halvdelen.

Bisonfarm vokser sig større

Sådan gik det heldigvis ikke. Og i forhold til dyrene er der godt nyt.

Der er - her et år efter coronakrisen ramte Danmark - fortsat omkring 400 dyr på bisonfarmen i Morud, og der er udsigt til, at der kommer endnu flere til.

Niels Henrik Ove forventer, at der senere på foråret bliver født omkring 100 kalve, så farmen når op på 500 dyr.

Bløder økonomisk

Rent økonomisk ser det dog anderledes ud.

- Vi bløder ligesom alle andre, fastslår Niels Henrik Ove, der vil sørge for, at hans virksomhed overlever, når der er så mange mennesker, der har doneret penge for at redde dyrene.

- Vi er kommet igennem året i år. Jeg ved ikke, hvordan tingene havde været, hvis det ikke havde for folks velvilje i maj. Vi skal også nok komme igennem i år. Vi ser frem til, at vi får lov til at åbne, så folk kan komme herud, siger Niels Henrik Ove.

Han håber på, at han kan få lov til at sælge sit kød i burgere til festivaler og dyrskuer til sommer, ligesom han håber, at Ditlevsdal Open Air Festival, der efter planen skal afvikles 2. og 3. juli på den nordfynske prærie, bliver til noget.

- Vi skal have gang i biksen igen, fastslår Niels Henrik Ove.

Der er endnu ikke en genåbningsplan klar til hverken festivaler, dyrskuer eller lignende, og Ditlevsdal Bison Farm ved heller ikke, hvornår den kan genåbne.