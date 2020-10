26-årig kørte mor, søn og faster ihjel: - Hvor slemt skal det egentlig være?

Jacob Kjær Christensen var en af de cirka 15 tilhører ved fredagens retssag i Retten i Odense. Her blev en 26-årig mand dømt for at have dræbt hans mor, hans bror og hans faster med hensynsløs kørsel i sin Porsche Cayenne.

Da TV 2 Fyn møder Jacob Kjær Christensen efter afsigelsen af dommen, er han afklaret med, at den 26-årige fik en dom på tre års fængsel og en frakendelse af kørekortet i ti år.

Han kalder dommen "retfærdig ud fra retspraksis".

- Men personligt, når vi har en strafferamme op til otte år, så sidder jeg tilbage og tænker på, hvad skal der så gøres for, at vi kommer på fire, fem eller seks år?

- Hvor slemt skal det så være, siger Jacob Kjær Christensen og tilføjer, at han ikke tænker på antallet af døde, men på den måde man handler på ved at køre hurtigt i bil.

- Man vælger at drikke sig fuld. Man vælger at stikke af fra stedet. Det er mere, det der fylder for mig nu her.

Det har stået på i nogle måneder nu. Den tiltalte har siddet varetægtsfængslet. Hvorfor er det vigtigt for dig at sidde i retten og se det til ende?

- Det er vigtigt for mig at følge det her til ende og sige, at vi gjorde, hvad vi kunne, og vi var repræsentanter for min familie, som omkom, siger Jacob Kjær Christensen.

Hvad håber du, der kommer til at ske nu, hvis der skal komme noget positivt ud af den tragiske sag?

- Jeg håber, at det her er med til at skabe opmærksomhed omkring det her, og især det her med de lave straffe, som er givet ud for de strafferammer, vi har.

- De er jo blevet øget til otte år efter ønske fra politikerne, som lytter til befolkningen, og stadigvæk bevæger vi os rundt nede ved tre års straf.

- Jeg håber, det her kommer til at skabe debat.

Føler du dig som pårørende krænkt over, at straffen er så forholdsvis lav?

- Det er svært at svare på. Jeg føler mig ikke krænket, fordi vi ligger i den høje ende af det, der er retspraksis. Problemet er bare, at det er stadig i den lave ende af det spektrum, vi har. Tre år, det er meget at give i straf for det her, men vi har altså op til otte år.

Jeg er meget frustreret, jeg er meget skuffet, og jeg er en meget bitter mand, Per Sleimann Petersen, pårørende til de dræbte

- Jeg drømte jeg om seks års fængsel til ham og håbede på fire år, og jeg havde selv fået sat i udsigt, at det ville blive to års fængsel.

Men uanset hvor lang straffen er, står du tilbage med et kæmpetab, som en fængselstraf ikke kan lave om på. Er det vigtigt, at det bliver en højere straf?

- Det er vigtigt, at man sender et signal med en højere straf, sådan at folk afholder sig fra at gøre de her ting og for at sende et signal som samfund til, at det er ikke noget, vi finder os i.

Jacob Kjær Christensen vurderer, at der hen over sommeren har været fire eller fem lignende færdselsuheld.

- Så det er en gevaldigt problem, og det er et problem, der har været stigende i år. Jeg ser gerne, at man får gjort noget ved det.

- Det går over min forstand

Med i retten var også Jacob Kjær Christensens onkel Per Sleimann Petersen. Han mistede således også tre familiemedlemmer - heraf var den ene hans hutru.

- Jeg har det ad helvede til. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan en person, der kører vanvidskørsel, er spirituspåvirket og stikker af fra uheldet, får tre års fængsel, siger Per Sleimann Petersen.

- Det går over min forstand. Jeg tror, at alle andre normale mennesker sige. Og jeg ved, at der skulle være en teoretisk chance for en otte års straf, så er der meget, meget langt fra tre til otte år. Der må være et eller andet, der mangler der.

Per Sleimann Petersen stiller dommen op imod domme, hvor personer er dømt for at slå nogen ihjel med skydevåbnen, kniv eller de bare hænder.

- Det er alt for dyrt, for der får du 10, 15, 16 år. Men en bil, der får du tre år for tre mennesker.

- Det må siges at være kontant rabat ved kasse ét. Jeg er meget frustreret, jeg er meget skuffet, og jeg er en meget bitter mand, siger Per Sleimann Petersen.

Som sin nevø håber Per Sleimann Petersen, at dommen vil skabe opmærksomhed om problemet.

Han ønsker, at Folketinget skal tage problemet om vanvidskørsel alvorligt, og mener, at der nok ikke er nogen på Christiansborg, der er voksne nok til at tage sig af det.

- Det er måske, fordi der ikke er nogle af de store folketingsmedlemmer, der har fået deres nærmeste slået ihjel i en bilulykke. Jeg kan ikke komme med anden konklusion. De gør ikke noget ved det derinde.