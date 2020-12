5.b vandt for film om mobning: - De er meget mere nær det, end jeg troede

Der var stor jubel i 5.b på Sletten Skole i Otterup, da de blev kåret som vindere af Telenors skolekonkurrence #digitalpænt, der sætter fokus på digital mobning.

Prisen blev overrakt på en coronasikker måde gennem en video fra Telenor. Videoen var kamufleret som undervisning i digital dannelse, men blev dog hurtigt afbrudt med nyheden om klassens vinderplacering og 10.000 kroner i præmie.

- Så går klassen helt bananas. De er helt elektriske, fortæller klasselærer Rasmus Jensen, der har været med til at køre projektet med klassen.

- De kan genkende det

Elever fra 4. til 6. klasse i hele landet har kunnet deltage i kampagnen, hvorefter en vinder er udpeget i hver region.

Da klasselærer Rasmus Jensen så opslaget var han ikke i tvivl om, at hans 5. klasse skulle deltage i danskundervisningen.

- Ungerne kender jo den her platform helt vildt godt, faktisk næsten bedre end deres søskende. Og de er ikke ligeglade med, hvordan vi navigerer på nettet, siger Rasmus Jensen.

Rasmus Jensen med sine jublende elever i 5.b. Foto: Privat

Klassens 21 elever arbejdede løs med selv at idéudvikle, optage og redigere fire videoer, hvoraf én blev udvalg til konkurrencen gennem afstemning i både klassen og på nogle af skolens øvrige klassetrin.

- De skød løs med, hvad det betyder at tale pænt på nettet, og vi opdagede ret hurtigt, at de selv er i det og selv har oplevelser med digital mobning, forklarer klasselæreren.

Tur til København eller Danfoss Universe

Landsdækkende undersøgelser viser, at seks ud af ti børn i 4. til 6. klasse har oplevet at blive mobbet på sociale medier eller i et spilunivers. Det viser en undersøgelse foretaget af Wilke for Telenor.

- Vi kan se, at digital mobning er et problem, der desværre fylder rigtig meget blandt børn og helt unge, og det prøver vi at være med til at stoppe. Hvis vi kan være med til at øge børnenes bevidsthed og give dem nogle redskaber til at passe på sig selv og hinanden, er vi nået langt, siger chef for Telenors sociale ansvar, Lise Kirkegaard.

Emnet er faldet i god jord hos eleverne.

- De har virkelig syntes om det. De fortæller, hvordan det har påvirket dem, og de er meget mere nær det her, end jeg troede. De mobber ikke hinanden, men de kender historierne, fortæller Rasmus Jensen.

Sammen med det glade budskab i videohilsnen fra Telenor fulgte en check på 10.000 kroner.

- Jeg ved faktisk ikke, om de har begreb om, hvad 10.000 kroner er, for dem handler det mest om at vi rykker sammen i bussen over det. Det er følelse af at sejre som klasse, og det styrker meget. For det er ikke nødvendigvis de bedste danskfaglige elever, der har vundet, men det her kunne de, fortæller den stolte klasselærer.

Selvom coronasituationen sætter en lille dæmper på muligheder for ture lige nu, glæder klassen sig over at kunne finde noget på sigt at bruge de 10.000 kroner på.

- Det har vi sat eleverne i gang med, for eleverne kommer til at bestemme. Måske det bliver en tur til København, til Danfoss Universe eller i nogle sommerhuse. Så de får følelsen af at have været sammen om det, siger Rasmus Jensen.