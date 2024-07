65 børn får nye venskaber på særlig sommerlejr

65 børn i alderen 8 til 16 år er samlet på Nordfyn til tre intensive dage med gamerlejr.

For at undgå at sidde alt for meget ned - nu hvor det er en gamerlejr - bliver der også tilbudt fysiske konkurrencer, kreativitet og vigtigst af alt fællesskab.

Det er en lejr for de børn, som ikke altid har muligheden for at komme på ferie.

- Det er en kæmpe gruppe, hvor man bare kan hygge sig og snakke sammen fysisk, siger Valdemar Viberg, der kommer fra Hårslev.

Ifølge camplederen er det et helt unikt event.

- Hvis de har været her i tre dage, har de forhåbentligt også fået et par venner med hjem, som de ellers aldrig ville have mødt, siger Martin Dufresne.