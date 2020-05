168.000 kroner doneret: Bisonavler væltet bagover af hjælp

Opdatering På kort tid har Niels Henrik Ove modtaget 168.000 kroner i donation fra hjælpsomme borgere, der vil hjælpe ham, så han kan undgå at aflive sine dyr. - Jeg er lykkelig, lyder det fra en berørt bisonavler klokken 19, kun tre timer efter opslaget på facebook.

- Vi har lige rundet 75.000 kroner, lyder en bevæget Niels Henrik Ove, der på knap en time har mærket støtte til sin bisonfarm.

- Der ser ud til, at vi kan beholde vores bisoner, fortæller han.

Tidligere onsdag fortalte han, at han kunne blive nødsaget til at nedslagte halvdelen af sine bisoner, hvis ikke han kunne få økonomisk hjælp fra regeringen.

Han falder nemlig ned mellem flere stole, og lever ikke op til kravene for hjælpepakker.

Læs også Afmagt på bisonfarmen: - Jeg kan blive nødt til at aflive halvdelen

Via et opslag på Facebook bad bisonavleren ydmygt om donationer til farmen.

- Hvert eneste beløb, stort som småt, er en hjælp og modtages med stor taknemlighed!

Det betyder alt

Det er en meget rørt bisonavler, der i telefonen fortæller om de mange donationer.

- Det er helt vildt. Det er bidrag på alt mellem 50 og 500 kroner. Jeg mister helt ord, for det ser ud til, at det her kan redde rigtig meget for os, siger Niels Henrik Ove.

Han er taknemmelig for den opbakning han mærker fra alle omkring ham.

Læs også Rygte om aflivning: Pengene vælter ind til Odense Zoo

- Når det her beløb kan komme ind på en time, så ved jeg slet ikke, hvad det kan blive til. Det betyder alt, at jeg både kan beholde dyr og ansatte nu. Nu kan jeg komme igennem det på en rimelig måde og beholde skindet på næsen, siger Niels Henrik Ove.

- Og så har jeg fået tre kalve i dag. Det er så livsbekræftende lige nu, lyder det fra en bevæget bisonavler.