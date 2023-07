Ålegræs transplantation på Nordfyn

Lige nu planter forskere fra Syddansk Universitet og frivillige ålegræs ved Gyldensteen Strand, der med sine 616 hektar Fyns største genopretningsprojekt nogensinde.

I 2014 nedlagde man digerne i området, så millioner af liter havvand kom ind i området på det, der før var marker.

Men landbrugsjord er ikke havbund. Derfor har har man sidenhen etableret et stenrev, og nu er tiden kommet til udplantning af ålegræs i området. Ålegræs er en lille grøn plante, der skal omsætte næringsstoffer og skabe ilt og gemmesteder for fisk og andre smådyr, fortæller Katrine Maria Larsen, som er projektkoordinator i Os om havet.

- Jeg bruger naturen meget og sejler meget her i området. Jeg er lidt trist over, at havet bliver dårligere stillet og er uden fisk, siger David Lorentzen, der er frivillig og fra Nordfyn. Han er en af de mange, der hjælper med arbejdet.

Målet er at plante 20.000 kvadratmeter ålegræs ud. Selve udplantningen bliver først en af de næste dage, hvor det blæser mindre.

Men det er en opgave, de frivillige gerne rejser langt for at bidrage til.

- Jeg er rigtig glad for at sejle og ro kajak og synes simpelthen, det er så vigtigt, at vi har rent og pænt vand omkring os, siger Birgitte Banner-Voigt fra Svendborg.