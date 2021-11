Ændringer til Valgfolkefest på vej

TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende arbejder på en række ændringer til mandagens Valgfolkefest, som er planlagt til at finde sted i Geværfabrikken i Otterup.

Det sker efter, at der den seneste uge har været en kraftig stigning i smittetilfælde i Nordfyns Kommune.

Kommunen har det højeste incidenstal på Fyn, og på baggrund af det har tre partier valgt at melde fra til arrangementet. Der er tale om SF, Konservative og Dansk Folkeparti.

Hvad ændringer præcis bliver ligger endnu ikke fast, men grundet coronasituationen vil der være tale om betragtelige ændringer. Det er dog stadig planen, at Valgfolkefesten afholdes.

I en mail til kandidaterne hed det søndag aften, at der bliver arbejdet med to scenarier.

Det første scenarier er: Begrænset adgang for publikum, sikker afstand mellem kandidater, scener, mundbind, håndsprit med mere. Plus: Krav/opfordring om enten visning af corona-pas og/eller frisk corona-test. For eksempel fra Kuplen i Søndersø, hvor der siden i går har været et kviktest-center.

Det andet scenarie er: Ingen adgang for publikum og tilpasning af valgfolkefest-programmet - med de forskellige debatter fra klokken 16.00. Borgerinddragelsen vil så ske via digitale platforme. Eksempelvis liveblogs, kommentarspor via sociale medier med mere, så grundkonceptet i valgfolkefesten fastholdes. Plus: Krav/opfordring fra I kandidater om enten visning af corona-pas og/eller frisk corona-test. For eksempel fra Kuplen i Søndersø, hvor der siden i går har været et kviktest-center.