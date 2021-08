Afviser læk af personfølsomme oplysninger - alligevel ændres proceduren

- Vi synes, det er vigtigt, at man kan se, hvad man får ud af en indsats til en halv million kroner. Vi kan nemt lukke alle punkter, men der er altid en tvist om at ville have åbenhed og gennemsigtighed, og hvor meget man skal lukke, siger Kim Johansen.

Mulig kritik fra Datatilsynet

Kommunens databeskyttelsesrådgiver, Birgit Larsson, har efter henvendelse fra TV 2 Fyn selv taget kontakt til kommunens ledelse.

- Jeg har spurgt ind til sagen i organisationen. Jeg er oplyst om, at dokumentet blev vurderet som tilstrækkelig anonymiseret forud for offentliggørelsen. Jeg har taget vurderingen til efterretning.

- Jeg har rådgivet organisationen om, at andre kan indbringe sagen for Datatilsynet, og at jeg ikke kan afvise, at Datatilsynet udtaler kritik på baggrund af sagen. Min vurdering af sagen er dog, at det er mindre sandsynligt, siger Birgit Larsson.

Nordfyns Kommune har valgt ikke selv at indberette sagen til Datatilsynet.