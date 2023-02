Albertes korte liv var fyldt med glimmer og flødeskum - sådan bearbejder hendes mor tabet

- Det er noget af det værste man kan overkomme, siger Tina Kehlet Primholdt om det at miste sit barn.



Nu har Tina Kehlet Primholdt skrevet en bog om lyset og kærligheden, men også magteløsheden og sorgen, som hun håber andre forældre i samme situation kan bruge til finde retning og mening med livet, når den største sorg rammer.

- Hvis man nogle dage bliver overvældet af tristhed eller mørket, så kigger man på billedet af Alberte og mærker følelse af hende indeni og minder sig selv om, at vi skal frem med lyset igen og kærligheden, fortæller Tina Kehlet Primholdt om en af de utallige gange, hvor hun finder lyset i det, der ellers kan være så mørkt.

Rimer på hjerte og smerte

Bogen hedder "Alberte rimer på hjerte - og smerte" og handler om, hvordan Albertes sygdom rammer familien med et hårdt slag, og hvordan de samtidig ikke opgiver at lade lyset og kærligheden dominere i Albertes korte liv.



Og det har ikke kun hjulpet Tina at få Alberte og familiens historie ud gennem tastaturet.

- Den har været en gave, da den hjalp familien og andre med at sætte ord på nogle af de ting, som de også selv har følt og bakset med.

- Nu føler de, at der er et sprog, vi kan tale om det sammen i, siger Tina Kehlet Primholdt.

Og det sprog er super vigtigt.

- Altså hun ville ikke have ønsket at se sine forældre gå til grunde. Det vil hun blive ulykkelig over, siger Tina Kehlet Primholdt.